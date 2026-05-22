В Финляндии начались масштабные учения у российских границ

НАТО продолжает повышать боеготовность в режиме нон-стоп. Только завершились учения Альянса в Швеции и Румынии, как эту военную эстафету подхватила Финляндия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 мая там начались масштабные маневры североатлантического блока.

Учебные бои развернутся в районах, которые находятся в непосредственной близости от границы с Россией. В них участвуют более 10 тысяч военнослужащих из США и Великобритании. Более полутора тысяч единиц техники, в том числе тяжелой. Около сотни самолетов будут летать над всем воздушным пространством Финляндии.

Маневры проходят по стандартному сценарию. Международный контингент отрабатывает совместные действия при нападении на одну из стран – участниц Альянса. А также проверяет способность к оперативной переброске войск и техники. Как сообщили в Министерстве обороны Финляндии, учения будут проходить в обстановке, максимально приближенной к боевой, и завершатся 29 мая.