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Новости по тегу #Новости Литвы

Полигон для испытаний дронов появился в Литве у границы с Беларусью
09 октября 2026 08:01

Полигон для испытаний дронов появился в Литве у границы с Беларусью

Литва готовит органы власти к работе в условиях войны
09 октября 2026 06:35

Литва готовит органы власти к работе в условиях войны

Военнообязанные украинцы не смогут въезжать в Литву в статусе беженцев
07 октября 2026 13:19

Военнообязанные украинцы не смогут въезжать в Литву в статусе беженцев

Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку о размещении ядерного оружия
06 октября 2026 11:47

Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку о размещении ядерного оружия

Сейм Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия
06 октября 2026 09:13

Сейм Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Психиатр в Литве отказался принимать русскоязычного подростка-аутиста в момент острейшего кризиса
02 октября 2026 16:17

Психиатр в Литве отказался принимать русскоязычного подростка-аутиста в момент острейшего кризиса

Литва готова разместить американские войска на своей территории и оплачивать расходы
01 октября 2026 08:59

Литва готова разместить американские войска на своей территории и оплачивать расходы

Литва готова возместить Пентагону все расходы на размещение и содержание войск США
01 октября 2026 08:37

Литва готова возместить Пентагону все расходы на размещение и содержание войск США

Вильнюс вошел в число лидеров Европы по стоимости проезда в общественном транспорте
27 сентября 2026 10:40

Вильнюс вошел в число лидеров Европы по стоимости проезда в общественном транспорте

В Минобороны Литвы устроили корпоратив почти за 50 тыс. евро! Кто платил за банкет?
24 сентября 2026 16:59

В Минобороны Литвы устроили корпоратив почти за 50 тыс. евро! Кто платил за банкет?

Медпомощь стала роскошью для обычных литовцев – ситуация в системе здравоохранения стала критической
24 сентября 2026 16:57

Медпомощь стала роскошью для обычных литовцев – ситуация в системе здравоохранения стала критической

Жители Литвы не могут попасть к врачу из-за длинных очередей и отсутствия специалистов
24 сентября 2026 11:09

Жители Литвы не могут попасть к врачу из-за длинных очередей и отсутствия специалистов