В Пабраде, всего в 15 километрах от рубежей нашей страны, был торжественно открыт экспериментальный полигон для испытаний беспилотников и другой техники и вооружений.
Командование армии совместно со службой охраны руководства разрабатывает детальные планы действий на случай чрезвычайной ситуации.
В обновленных правилах появилось существенное уточнение: заявители, подлежащие призыву на военную службу в Украине, обязаны документально подтвердить, что уже прошли службу. Соответствующее положение закреплено в принятой резолюции.
За проект проголосовали 106 парламентариев. Спикер Сейма Юозас Олекас заявил, что отмена прежних ограничений необходима для укрепления национальной безопасности.
Недавно парламент Литвы принял историческое решение, которое может существенно изменить военно-политический курс страны. Сейм проголосовал за отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории государства.
Случай произошел в июле. Шестнадцатилетний юноша, страдающий расстройством аутистического спектра, попытался свести счеты с жизнью после известия о том, что его отца приговорили к длительному сроку заключения.
Литовские власти нашли, куда потратить деньги из и так небогатого бюджета страны.
По данным Минобороны Литвы, к концу октября в страну прибудут два батальона армии США общей численностью тысяча человек.
За короткую поездку жителям теперь приходится платить 1 евро вместо прежних 65 центов. Городские власти оправдывают такой шаг инфляцией и повышением налогов.
И пока литовские медики бьют тревогу, а пациенты ждут помощи, в высоких кабинетах власти – совсем другие заботы.
Симптомы игнорировать больше невозможно, но экстренная помощь для многих стала недостижимой роскошью. На фоне этого – заморозка квот в 15 районных больницах. Власти такие меры называют оптимизацией, а жители страны – выживанием.
Согласно опросу, 73 % литовцев, не получивших необходимую консультацию или лечение, назвали длительное время ожидания в качестве основной причины недовольства.
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