Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что по вопросу украинского урегулирования уже есть сдвиги, но предстоят непростые дискуссии. Об этом пишет ТАСС.
«Впереди еще много сложных обсуждений», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что переговорный процесс по разрешению конфликта в Украине идет тяжело, при этом подчеркнув, что тема по-прежнему остается сложной.
Он также заявил, что встреча Владимира Путина и с Дональдом Трампом не планируется, и констатировал окончание моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом никаких новых поручений от президента не поступало.
Помимо этого, Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают мирные переговоры, невзирая на призывы стран Европы к продолжению боевых действий. Между тем киевский режим, по его словам, осложняет процесс урегулирования.