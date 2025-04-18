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Песков: наработки по урегулированию украинского конфликта уже есть

18 апреля 2025 10:32
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что по вопросу украинского урегулирования уже есть сдвиги, но предстоят непростые дискуссии. Об этом пишет ТАСС.

«Впереди еще много сложных обсуждений», – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что переговорный процесс по разрешению конфликта в Украине идет тяжело, при этом подчеркнув, что тема по-прежнему остается сложной.

Песков: наработки по урегулированию украинского конфликта уже есть-1

Фото: kremlin.ru

Он также заявил, что встреча Владимира Путина и с Дональдом Трампом не планируется, и констатировал окончание моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом никаких новых поручений от президента не поступало.

Помимо этого, Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают мирные переговоры, невзирая на призывы стран Европы к продолжению боевых действий. Между тем киевский режим, по его словам, осложняет процесс урегулирования.

# Международная политика

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