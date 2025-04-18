Песков: наработки по урегулированию украинского конфликта уже есть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что по вопросу украинского урегулирования уже есть сдвиги, но предстоят непростые дискуссии. Об этом пишет ТАСС.

«Впереди еще много сложных обсуждений», – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что переговорный процесс по разрешению конфликта в Украине идет тяжело, при этом подчеркнув, что тема по-прежнему остается сложной.