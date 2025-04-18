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Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

18 апреля 2025 09:59
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Контакты президентов России и Америки на текущей неделе не запланированы. Но при необходимости разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 18 апреля, информирует ТАСС.

Песков отметил, что пока контакты не запланированы, но налаженная взаимосвязь с американской стороной позволяет очень оперативно разговор между лидерами стран согласовать.

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# Дмитрий Песков # Владимир Путин # Дональд Трамп

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