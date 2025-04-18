Песков рассказал о контактах Путина и Трампа

Контакты президентов России и Америки на текущей неделе не запланированы. Но при необходимости разговор двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 18 апреля, информирует ТАСС.

Песков отметил, что пока контакты не запланированы, но налаженная взаимосвязь с американской стороной позволяет очень оперативно разговор между лидерами стран согласовать.

Песков: переговоры по украинскому урегулированию идут сложно