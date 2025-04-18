Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ

«Будё-Глимт», за который играет российский голкипер Никита Хайкин, пробился в полуфинал Лиги Европы, где ему придется встретиться с «Тоттенхэмом». Об этом пишет ТАСС.
В другую пару попадут «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».
«Будё-Глимт», за который играет российский голкипер Никита Хайкин, пробился в полуфинал Лиги Европы, где ему придется встретиться с «Тоттенхэмом». Об этом пишет ТАСС.
В другую пару попадут «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».
Фото: pixabay
В Лиге конференций в полуфинал вышли «Челси», «Юргорден», «Бетис» и «Фиорентина». Игры пройдут 1 и 8 мая.