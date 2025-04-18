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Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ

18 апреля 2025 10:21
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«Будё-Глимт», за который играет российский голкипер Никита Хайкин, пробился в полуфинал Лиги Европы, где ему придется встретиться с «Тоттенхэмом». Об этом пишет ТАСС.

В другую пару попадут «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».

Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ-1

Фото: pixabay

В Лиге конференций в полуфинал вышли «Челси», «Юргорден», «Бетис» и «Фиорентина». Игры пройдут 1 и 8 мая.

# Футбол

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