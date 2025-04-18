Определились все полуфиналисты Лиги конференций УЕФА и ЛЕ

«Будё-Глимт», за который играет российский голкипер Никита Хайкин, пробился в полуфинал Лиги Европы, где ему придется встретиться с «Тоттенхэмом». Об этом пишет ТАСС.

В другую пару попадут «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».