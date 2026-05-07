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Мошенники начали звонить под видом ФСЗН

07 мая 2026 15:53
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Мошенники начали звонить под видом ФСЗН-0

ФСЗН сообщил о случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками фонда и звонят гражданам с мобильных номеров, пытаясь получить персональные данные.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ФСЗН не запрашивают по телефону сведения, связанные с финансовой безопасностью. Официальные запросы направляются только в установленном порядке – при личном обращении или через портал электронных услуг.

Также в фонде напомнили, что для связи с отделениями используются только стационарные телефоны, указанные на официальном сайте.

Фото: pixabay

# общество

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