ГТК: оставишеся литовские грузовики в мае выедут из Беларуси

Глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сообщил, что грузовики с литовскими номерами, которые ранее находились на территории страны из-за закрытия Литвой пограничных пунктов, постепенно покидают Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

После решения белорусской стороны автомобили были размещены на специальных стоянках, а позже им разрешили выехать при условии оплаты хранения. По данным Государственного таможенного комитета, страну уже покинули около 1700 грузовиков, осталось чуть более 200. Ожидается, что в ближайшее время процесс завершится.

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