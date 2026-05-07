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ГТК: оставишеся литовские грузовики в мае выедут из Беларуси

07 мая 2026 14:53
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ГТК: оставишеся литовские грузовики в мае выедут из Беларуси-0

Глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сообщил, что грузовики с литовскими номерами, которые ранее находились на территории страны из-за закрытия Литвой пограничных пунктов, постепенно покидают Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

После решения белорусской стороны автомобили были размещены на специальных стоянках, а позже им разрешили выехать при условии оплаты хранения. По данным Государственного таможенного комитета, страну уже покинули около 1700 грузовиков, осталось чуть более 200. Ожидается, что в ближайшее время процесс завершится.

Фото: pixabay

# Международная политика # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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