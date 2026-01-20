В Латвии будут увольнять директоров школ, не перешедших на обучение на латышском языке

В Латвии обострилась ситуация вокруг языковой политики в сфере образования. Власти усилили контроль за исполнением распоряжения о полном переводе обучения на латышский язык – в школах проводятся масштабные проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство учебных заведений предупреждено: директора, не обеспечившие переход на латышский язык обучения, могут быть уволены. На реформу системы образования ежегодно выделяется около 10 миллионов евро из ограниченного государственного бюджета.

Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги:

Мы будем рассматривать те школы, где будут проблемы, под микроскопом. И я не исключаю, что мы можем зайти так далеко, что заменим директоров некоторых образовательных учреждений. И вполне возможно, что таких замен может быть очень много. У нас есть много сигналов по поводу различных школ, и сейчас самое время, чтобы вмешаться.

Проверки распространились и на детские сады. Власти намерены ограничить использование русского языка в дошкольных учреждениях, начиная с самых младших групп.