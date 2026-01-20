Уровень поддержки Макрона достиг рекордно низкой отметки

Согласно данным исследования, уровень поддержки достиг рекордно низкой отметки – лишь 18 % жителей Франции одобряют его деятельность. При этом недовольство работой выражают почти 80 % опрошенных. Тенденция к снижению рейтинга прослеживается даже среди политических союзников Макрона: за последнее время он потерял 10 процентных пунктов поддержки в рядах партий‑сторонников. Кроме того, с конца декабря 2025 года число критиков увеличилось на 2 %.