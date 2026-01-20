Прямой эфир

Уровень поддержки Макрона достиг рекордно низкой отметки

20 января 2026 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Результаты свежего опроса, проведенного европейской компанией по изучению общественного мнения, демонстрируют растущее разочарование французов в Эммануэле Макроне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень поддержки Макрона достиг рекордно низкой отметки-2

Согласно данным исследования, уровень поддержки достиг рекордно низкой отметки – лишь 18 % жителей Франции одобряют его деятельность. При этом недовольство работой выражают почти 80 % опрошенных. Тенденция к снижению рейтинга прослеживается даже среди политических союзников Макрона: за последнее время он потерял 10 процентных пунктов поддержки в рядах партий‑сторонников. Кроме того, с конца декабря 2025 года число критиков увеличилось на 2 %.

# франция # Эммануэль Макрон # Социологический опрос # Опрос

Другие новости рубрики

Все новости
В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета
20 января 2026 05:43

В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета

Снесут жилые дома и вырубят лес! Польша поможет Литве в возведении военного полигона
19 января 2026 17:15

Снесут жилые дома и вырубят лес! Польша поможет Литве в возведении военного полигона

Европейские поставщики автозапчастей потеряли более 100 тыс. рабочих мест за последние пару лет
19 января 2026 17:02

Европейские поставщики автозапчастей потеряли более 100 тыс. рабочих мест за последние пару лет