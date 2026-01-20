В пакистанском городе Карачи произошёл крупный пожар в торговом центре – 14 погибли

В пакистанском городе Карачи произошел крупный пожар в торговом центре, приведший к трагическим последствиям. По последним данным, не менее 14 человек погибли, а свыше 100 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание возникло на первом этаже здания, расположенного в густонаселенном районе. Огонь стремительно распространился по сооружению, в результате часть людей оказалась заблокированной на верхних этажах. На место ЧП оперативно прибыли шесть пожарных расчетов. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя более суток напряженной работы. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.