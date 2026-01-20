В пакистанском городе Карачи произошёл крупный пожар в торговом центре – 14 погибли

В пакистанском городе Карачи произошел крупный пожар в торговом центре, приведший к трагическим последствиям. По последним данным, не менее 14 человек погибли, а свыше 100 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.