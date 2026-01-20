В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета

В чешском городе Хрибска произошло вооруженное нападение на здание муниципалитета. Неизвестный мужчина с огнестрельным оружием ворвался в помещение и открыл стрельбу по находившимся там людям. В результате один человек погиб на месте, еще шестеро ранены, причем состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После совершения нападения злоумышленник забаррикадировался в одном из кабинетов здания. На место прибыли полицейские, в том числе спецназ. Завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был убит. В настоящее время специалисты занимаются установлением личности нападавшего и выясняют мотивы, побудившие его совершить это преступление. Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.