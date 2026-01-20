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В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета

20 января 2026 05:43
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В чешском городе Хрибска произошло вооруженное нападение на здание муниципалитета. Неизвестный мужчина с огнестрельным оружием ворвался в помещение и открыл стрельбу по находившимся там людям. В результате один человек погиб на месте, еще шестеро ранены, причем состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В чешском городе Хрибска произошло вооружённое нападение на здание муниципалитета-2

После совершения нападения злоумышленник забаррикадировался в одном из кабинетов здания. На место прибыли полицейские, в том числе спецназ. Завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был убит. В настоящее время специалисты занимаются установлением личности нападавшего и выясняют мотивы, побудившие его совершить это преступление. Все обстоятельства произошедшего еще уточняются.

# Чехия

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