В Лас-Вегасе и других городах протестуют из-за новых миграционных указов Трампа

В Лас-Вегасе и других городах США – протесты из-за новых указов Дональда Трампа о правах нелегальных мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа».
В Лас-Вегасе и других городах США – протесты из-за новых указов Дональда Трампа о правах нелегальных мигрантов, рассказали в программе Новости «24 часа».
Участники акций недовольны тем, что будет отменено получение гражданства по праву рождения. Активисты убеждены: меру нельзя отменить указом, так как она давно закреплена в Конституции. По закону гражданство автоматически предоставляется всем рожденным на территории Штатов, независимо от статуса их родителей. Кроме того, Трамп ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны, а также упразднил прием заявок на убежище.