Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим ответ белорусов на грубейшее вмешательство в суверенные дела Беларуси Европейской службы внешних действий. Вместе с экспертом поговорим о знаковом для Беларуси полёте в космос, тёплой встрече с Александром Лукашенко и других важнейших геополитических и международных событиях. В эфире летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Григорий Азаренок, СТВ:

Институт Вернадского был создан в 2021 году. В 21-м году первые исследования какие-то на эту тему. Мы уж представляем себе ситуацию в 21-м году. Гражданская война полыхает, гражданская война идет. Извините, голод, жрать нечего. Интервенция иностранная. Но люди уже думают о вот этих самых передовых отраслях науки. Это всё продолжалось развиваться в Великую Отечественную: и ракетные технологии, «Катюши» наши первые были.

Затем уже все шло к 61-му году, к Юрию Алексеевичу Гагарину. Но в фундаменте это все равно образование. Вот благодаря чему Советский Союз, а дальше Россия, Беларусь все-таки лидируют в этой отрасли?

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Я хочу сказать, что действительно, мы никогда не останавливаемся, не зацикливаемся на каких-то неблагоприятных факторах.

Да, было тяжелое положение, была война, но, тем не менее люди своим упорством, своим трудом, своей любовью к Родине продолжали работать на перспективу. И в этом плане я хочу сказать, что Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Всегда. Даже вот эти санкции, которые объявили нам, но мы же не закрылись, как в ракушке, трясясь от страха, переживая, что мы будем дальше делать. Тем не менее мы наладили свое производство. Нам это дает какой-то плюс. Если бы раньше брали какие-то импортные детали, какие-то поставлялись нам материалы, то сейчас мы перешли на все свое – и Беларусь, и Россия. Пускай они сейчас там мучаются с этими санкциями, что мы не покупаем у них ни машины, ничего. Ради бога.