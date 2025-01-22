Литовский МИД отказался признавать выдуманный белорусской оппозицией «паспорт»

Вильнюс не признает в качестве юридического документа самодельный «паспорт», продвигаемый в Литве представителями белорусской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики.
Вильнюс не признает в качестве юридического документа самодельный «паспорт», продвигаемый в Литве представителями белорусской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики.
Дипломат отметил, что с правовой точки зрения никакого отношения к этому документу Литва не имеет и признать его не может. Ко всему прочему, председатель комитета Сейма по иностранным делам назвал так называемый паспорт символическим документом, который не будет признан действительным на территории республики. Ранее ряд литовских политиков выразили возмущение планами белорусских беглых создать собственные альтернативные «паспорта» с изображением конного рыцаря, схожего с литовским гербом. По их мнению, белорусская оппозиция присваивает себе их национальный символ.