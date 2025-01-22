Литовский МИД отказался признавать выдуманный белорусской оппозицией «паспорт»

Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы

Я хочу сказать, что Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Всегда. Даже вот эти санкции, которые объявили нам, но мы же не закрылись, как в ракушке, трясясь от страха, переживая, что мы будем дальше делать.