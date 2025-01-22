Прямой эфир

Азарёнок о паспорте «прекрасной Беларуси будучыни»: паспорт, который Сейм Литвы официально признал сувениром

22 января 2025 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим ответ белорусов на грубейшее вмешательство в суверенные дела Беларуси Европейской службы внешних действий. Вместе с экспертом поговорим о знаковом для Беларуси полёте в космос, тёплой встрече с Александром Лукашенко и других важнейших геополитических и международных событиях. В эфире летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

Азарёнок о паспорте «прекрасной Беларуси будучыни»: паспорт, который Сейм Литвы официально признал сувениром-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Даже Сейм Литвы заявил, что это просто сувенир. Официально признал там руководитель комитета какого-то, что они не будут эту всю фигню признавать. Конечно, не будут. Выдумали себе номер вымышленной страны, хотя у них всегда так, БНР, БЦР БНФ, вот сейчас новая «прекрасная Беларусь будучыни». Даже их мордой и в дерьмо. И кто? Сейм Литвы, великая геополитическая держава. Те, у кого они на содержании находятся. Те, кто их содержит каждый день, кормит, поит. Охрану предоставляет. Даже там сказали, что вы бомжи вонючие.

# Григорий Азарёнок # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Литовский МИД отказался признавать выдуманный белорусской оппозицией «паспорт»
22 января 2025 20:16

Литовский МИД отказался признавать выдуманный белорусской оппозицией «паспорт»

Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы
22 января 2025 20:08

Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы

Суд Льежа отказался продолжать рассмотрение «вакцинного» дела Урсулы фон дер Ляйен
22 января 2025 18:47

Суд Льежа отказался продолжать рассмотрение «вакцинного» дела Урсулы фон дер Ляйен