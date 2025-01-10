Politico назвало вторжение США в Гренландию «самой короткой войной» в истории

Возможное военное вторжение США в Гренландию, предложенное Дональдом Трампом, станет «самой короткой войной в мире» из-за отсутствия у Гренландии обороноспособности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В 1951 году США и Дания подписали соглашение о защите Гренландии. Хотя со времен холодной войны военное положение США сократилось, на острове по- прежнему работает американская космическая база Питуффик. По словам Трампа, Гренландия должна стать частью Америки, но премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ заявил, что остров не продается.