Украинские спецназовцы взяли в плен под Купянском итальянского пекаря Джанни Ченни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Toady.it.
Ченни, который родился в Неаполе в 1973 году, в ноябре прошлого года стал добровольцем из России.
Украинские спецназовцы взяли в плен под Купянском итальянского пекаря Джанни Ченни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Toady.it.
Ченни, который родился в Неаполе в 1973 году, в ноябре прошлого года стал добровольцем из России.
Фото: pixabay / носит иллюстративный характер
У него есть супруга и двое детей. Ранее он трудился в самарской пиццерии, принадлежавшей почетному консулу Италии Джангуидо Бреддо, а до переезда в Россию работал в Неаполе и Финляндии.