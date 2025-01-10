Украинские спецназовцы взяли в плен под Купянском итальянского пекаря Джанни Ченни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Toady.it.

Ченни, который родился в Неаполе в 1973 году, в ноябре прошлого года стал добровольцем из России.