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Украинский спецназ захватил итальянского мастера по выпечке пиццы

10 января 2025 11:18
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Украинские спецназовцы взяли в плен под Купянском итальянского пекаря Джанни Ченни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Toady.it.

Ченни, который родился в Неаполе в 1973 году, в ноябре прошлого года стал добровольцем из России.

Украинский спецназ захватил итальянского мастера по выпечке пиццы-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

У него есть супруга и двое детей. Ранее он трудился в самарской пиццерии, принадлежавшей почетному консулу Италии Джангуидо Бреддо, а до переезда в Россию работал в Неаполе и Финляндии.

# Международная политика # Армия

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