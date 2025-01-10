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ЧП в Токио – вооружённая молотком девушка напала на университет

10 января 2025 10:42
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Чрезвычайное происшествие в Японии. Там в результате нападения на Токийский университет пострадали восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Токио – вооружённая молотком девушка напала на университет-2

Как сообщают местные СМИ, вооруженная молотком девушка проникла в здание и стала наносить удары по людям. Находившиеся там студенты и преподаватели смогли остановить нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Как выяснилось, злоумышленнице 20 лет и она учится в этом университете. О мотивах ее действий ничего не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают следователи, занятия временно прекращены.

# Новости Японии # ЧП # Нападение

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