ЧП в Токио – вооружённая молотком девушка напала на университет

Чрезвычайное происшествие в Японии. Там в результате нападения на Токийский университет пострадали восемь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, вооруженная молотком девушка проникла в здание и стала наносить удары по людям. Находившиеся там студенты и преподаватели смогли остановить нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Как выяснилось, злоумышленнице 20 лет и она учится в этом университете. О мотивах ее действий ничего не сообщается. Сейчас на месте происшествия работают следователи, занятия временно прекращены.