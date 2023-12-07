Прямой эфир

В Кремле прокомментировали сопровождение самолета Путина истребителями Су-35С

07 декабря 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визитов лидера РФ Владимира Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд его самолет эскортировали российские истребители Су-35С. Об этом пишет РИА Новости.

Это было обусловлено тем, что глава страны находится в нестабильном регионе и для обеспечения его безопасности приняты все соответствующие меры.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости...», – сказал он.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
07 декабря 2023 07:27

Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

Доходы России от экспорта нефти превысили показатели до спецоперации
07 декабря 2023 06:55

Доходы России от экспорта нефти превысили показатели до спецоперации

Почти треть несовершеннолетних Италии живёт на грани бедности
07 декабря 2023 06:54

Почти треть несовершеннолетних Италии живёт на грани бедности