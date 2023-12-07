Прямой эфир

Почти треть несовершеннолетних Италии живёт на грани бедности

07 декабря 2023 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Италии стали известны неутешительные данные статистики. Почти треть несовершеннолетних живет на грани бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти треть несовершеннолетних Италии живёт на грани бедности-1

Такие малообеспеченные дети и подростки в основном проживают в южных частях страны и на ее островах. В центре Италии и на севере показатели почти вдвое лучше. Наибольшему риску подвержены несовершеннолетние иностранцы.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 200 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Индии
06 декабря 2023 19:33

Около 200 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Индии

Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора
06 декабря 2023 19:27

Административное здание в Бретани подверглось обстрелу из навоза и мусора

Стоимость недвижимости в США выросла на 3%
06 декабря 2023 19:24

Стоимость недвижимости в США выросла на 3%