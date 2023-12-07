Почти треть несовершеннолетних Италии живёт на грани бедности

В Италии стали известны неутешительные данные статистики. Почти треть несовершеннолетних живет на грани бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие малообеспеченные дети и подростки в основном проживают в южных частях страны и на ее островах. В центре Италии и на севере показатели почти вдвое лучше. Наибольшему риску подвержены несовершеннолетние иностранцы.