Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

В сенате США не прошел законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму более 100 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что представители Демократической партии предлагали завершить дебаты и проголосовать, необходимого большинства в 60 голосов набрать не удалось. В итоге работа над проектом была остановлена.

После окончания заседания советник по национальной безопасности американского лидера призвал к поддержке законопроекта, отметив важность оказания помощи Украине. Кроме того, с призывом одобрить финансирование выступил глава США Джо Байден, который обвинил республиканцев в препятствовании помощи Украине в связи с требованиями реформы пограничного режима и миграционной политики.

Ранее Байден уже обращался к Конгрессу с просьбой помочь Украине и Израилю на сумму около 106 миллиардов долларов, однако не получил безоговорочной поддержки.

Если Конгресс не может договориться о помощи для Украины сейчас, то ему придется сделать этот шаг после рождественских каникул. Выделенные ранее средства для Киева заканчиваются, поэтому пакеты вооружений, направляемые Украине, сокращаются.