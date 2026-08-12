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Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью

12 августа 2026 13:18
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Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью-0

Вильнюс выкопает рвы у границ с Калининградской областью России и Беларусью в рамках программы средств военной контрмобильности, пишет Белта.

В соответствии с принятым решением, формирование участка контрмобильных мероприятий шириной 20 м запанировано от патрульной тропы вглубь территории Литвы. В ряде операционных участков ширина рва составит 150 м.

Министерство обороны Литвы заявило, что осуществление дополнительных инженерных мероприятий по этой программе с 2026 по 2030 год потребует порядка 50 млн евро.

Вблизи границы с РФ и РБ Литва организовывает парки инженерных средств, где находятся бетонные дорожные ограждения, колючая проволока, разборные ежи и заграждения иного характера.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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