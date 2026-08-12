Прямой эфир

В Польше в открытый доступ могли попасть личные досье почти 20 млн граждан

12 августа 2026 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше разгорается крупный скандал. В открытый доступ могли попасть личные досье почти 20 миллионов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше в открытый доступ могли попасть личные досье почти 20 млн граждан-2

По информации Министерства цифровых технологий, крупнейшая в истории утечка произошла в результате кибератаки на компанию, которая обслуживает врачей и медицинские учреждения. Она собирала и хранила медицинские сведения о пациентах по всей стране. Похищенные файлы могут быть интересны не только преступникам, но и различным коммерческим структурам для теневой аналитики и шантажа людей. Сейчас следователи устанавливают масштаб ущерба, а также то, в чьих руках прямо сейчас находится украденная база данных.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью
12 августа 2026 13:18

Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью

ВС РФ контролируют Водяное в Харьковской области
12 августа 2026 12:34

ВС РФ контролируют Водяное в Харьковской области

FT: Вэнс предупредил Зеленского по поводу атак на нефтеобъекты в Черном море
12 августа 2026 12:17

FT: Вэнс предупредил Зеленского по поводу атак на нефтеобъекты в Черном море