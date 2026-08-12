Солнечное затмение может вызвать перебои в электроснабжении в некоторых странах Европы

Сегодняшнее солнечное затмение может принести немало трудностей европейским странам, где будет хорошо видно это редкое астрономическое явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Великобритании операторы электрических сетей предупредили о возможных сбоях в подаче тока. Дело в том, что в моменты перекрытия солнца резко сократится генерация на гелиостанциях. В Соединенном Королевстве может возникнуть дефицит мощностей почти в два гигаватта. Такого объема хватило бы для бесперебойного питания целого мегаполиса или крупного промышленного объекта. Национальный оператор энергосистемы уже призвал потребителей экстренно задействовать резервы. С аналогичными вызовами могут столкнуться также Испания и Португалия.