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Солнечное затмение может вызвать перебои в электроснабжении в некоторых странах Европы

12 августа 2026 13:50
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Сегодняшнее солнечное затмение может принести немало трудностей европейским странам, где будет хорошо видно это редкое астрономическое явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнечное затмение может вызвать перебои в электроснабжении в некоторых странах Европы-2

Так, в Великобритании операторы электрических сетей предупредили о возможных сбоях в подаче тока. Дело в том, что в моменты перекрытия солнца резко сократится генерация на гелиостанциях. В Соединенном Королевстве может возникнуть дефицит мощностей почти в два гигаватта. Такого объема хватило бы для бесперебойного питания целого мегаполиса или крупного промышленного объекта. Национальный оператор энергосистемы уже призвал потребителей экстренно задействовать резервы. С аналогичными вызовами могут столкнуться также Испания и Португалия.

# Европейский союз

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