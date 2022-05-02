В Китае открыли целый парк с фонарями. Посмотрите, какие развлечения придумали для туристов

Так, в провинции Сычуань на юго-западе страны 1 мая открыли живописный парк, посвященный традиционным китайским фонарикам. Этому виду искусства в Поднебесной более 200 веков. Тысячи людей увидели завораживающее световое представление. Парк и шоу, по мнению организаторов, поможет привлечь в страну новые потоки туристов, которые были прерваны из-за пандемии. И, похоже, не прогадали. Специально для того, чтобы увидеть уникальное светопредставление и фонари разных цветов и размеров, в страну приехали сотни людей со всего мира.