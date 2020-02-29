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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

29 февраля 2020 12:18
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Новости Китая. В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили региональные комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения.

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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели-1

В то же время ситуация остается напряженной. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свою оценку глобального распространения коронавируса, повысив уровень угрозы до максимального. Как следствие, во многих странах отменяют массовые мероприятия. В частности, в Берлине не будут проводить международную выставку туристических услуг, а в Швейцарии – Женевский автосалон.

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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели-4

В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели-6

# Коронавирус # Фотофакт

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