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В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв

28 февраля 2020 11:36
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Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в Калининском районе, на третьем этаже здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв-1

В квартире выбило окна, однако серьезных повреждений нет. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали. Медики оказывают помощь пострадавшему жильцу.

По предварительным данным, загорелся хранившийся в квартире порох, после чего произошел взрыв. Теперь специалистам предстоит установить, был ли поджог намеренным или к ЧП привела случайность.

В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв-4

В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв-6

В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв-8

# Взрыв # Фотофакт

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