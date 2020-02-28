В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

Новости Азербайджана. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Азербайджана. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Болезнь диагностирована у гражданина России, прибывшего из Ирана. Пациента госпитализировали. По словам врачей, он находится в хорошем состоянии и угрозы для его жизни нет.
Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав
Число инфицированных в Иране превысило 240 человек, при этом более 70 уже выздоровели. Тем временем за последние сутки в список стран, где был обнаружен коронавирус, попали Нидерланды, Литва, Сан-Марино, Мексика, Нигерия и Новая Зеландия.
А в Китае медики установили, что переболевшие коронавирусом пациенты, у которых по результатам анализов было снова обнаружено это заболевание, не являются опасными для окружающих.