В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел россиянин

Новости Азербайджана. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болезнь диагностирована у гражданина России, прибывшего из Ирана. Пациента госпитализировали. По словам врачей, он находится в хорошем состоянии и угрозы для его жизни нет. Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси. Что известно на данный момент, рассказывает Минздрав

Число инфицированных в Иране превысило 240 человек, при этом более 70 уже выздоровели. Тем временем за последние сутки в список стран, где был обнаружен коронавирус, попали Нидерланды, Литва, Сан-Марино, Мексика, Нигерия и Новая Зеландия.