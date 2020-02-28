Из-за COVID-19 Россия приостановила выдачу виз гражданам Ирана

Новости мира. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Иране Россия временно остановила выдачу виз гражданам этой страны и закрыла для них границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 28 февраля число инфицированных в Иране превысило 240 человек. Зафиксировано не менее 20 летальных исходов.

Ранее в Москве было принято решение о запрете рейсов в Исламскую Республику.

Болезнь продолжает распространяться по миру. COVID-19 добрался до всех континентов, кроме Антарктиды. Первые пациенты с пневмонией нового типа появились в Литве, Нидерландах, Румынии, Нигерии, Бразилии.

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник

За пределами Китая коронавирус уже выявлен более чем у 3600 человек. Речь идет о гражданах 46 государств.