В Китае 80 % заражённых COVID-19 выздоровели

Новости Китая. Китае число больных COVID-19 идёт на спад. При этом более 80 % инфицированных выздоровели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Утром 17 марта в КНР выявлено 20 новых случаев заражения, что крайне мало по сравнению со статистикой ещё двухнедельной давности. На фоне улучшения эпидемической ситуации более трёх с половиной тысяч медиков, командированных со всего Китая в провинцию Хубэй, отправят домой.