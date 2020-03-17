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В Китае 80 % заражённых COVID-19 выздоровели

17 марта 2020 08:12
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Новости Китая. Китае число больных COVID-19 идёт на спад. При этом более 80 % инфицированных выздоровели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае 80 % заражённых COVID-19 выздоровели-1



Утром 17 марта в КНР выявлено 20 новых случаев заражения, что крайне мало по сравнению со статистикой ещё двухнедельной давности. На фоне улучшения эпидемической ситуации более трёх с половиной тысяч медиков, командированных со всего Китая в провинцию Хубэй, отправят домой.   

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В Китае 80 % заражённых COVID-19 выздоровели-4

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По информации ВОЗ пандемия коронавируса охватила 148 стран. За прошедшие сутки в мире заразились почти 14 тысяч человек. Самая тяжёлая ситуация в европейском регионе – в Италии.    

# Коронавирус # Фотофакт

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