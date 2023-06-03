Подполковник США Дэвис: только гарантии нейтралитета Украины приведут к концу СВО

Киев должен принять нейтралитет без предоставления прямых гарантий безопасности от НАТО, чтобы быстро положить конец конфликту. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive, сообщает РИА Новости.

Он отмечает угрозу членства Украины в НАТО как для самого Альянса, так и для безопасности США. Вместо этого Дэвис советует президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о другом способе завершения конфликта с Россией. Дэвис также предлагает Вашингтону не тешить Киев ложными иллюзиями о членстве в Североатлантическом альянсе, ведь это может только продлить кризис.

Ранее Зеленский говорил, что до завершения конфликта страна не станет членом НАТО, но рассчитывает на поддержку со стороны партнеров и приглашение в союз. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на июль, не устроит государство, за исключением приглашения вступить в организацию.