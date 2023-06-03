В Госдуме РФ отреагировали на слова министра обороны Британии о захвате Крыма

Взятие Крыма войсками Украины – это фикция и проявление политической слепоты. Об этом высказался депутат Госдумы Михаил Шеремет, характеризуя заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможном захвате Крыма, сообщает РИА Новости.

Он назвал Уоллеса безграмотным и аргументировал это тем, что подобные высказывания делаются перед неизбежным провалом. По мнению Шеремета, Россия может отразить любую агрессию и защитить свои территории и население. Он также отметил, что британцам следует обратить внимание на свои собственные проблемы и быть готовыми к любым неожиданностям в жизни.