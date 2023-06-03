Украина отвергла план Минобороны Индонезии по урегулированию конфликта

Украина отклоняет предложение Индонезии урегулировать конфликт в стране путем установления демилитаризованной зоны, аналогичной той, что создана между Южной и Северной Кореей. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил мирный план по выходу из конфликта в Украине. Он предусматривает режим прекращения огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Однако Гаврилов отверг идею демилитаризованной зоны из-за потери территорий, включая Крым.

Также Москва заявляла, что расположена к переговорам, но Киев запретил их на законодательном уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас нет каких-либо предпосылок для диалога по Украине, вопреки некоторым спекуляциям о мирном процессе.