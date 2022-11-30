В Кишинёве проходит акция протеста против очередного повышения цен на электроэнергию

Новости Молдовы. В Кишиневе тысячи людей вышли на акцию протеста против второго в ноябре повышения тарифов на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они кричали «Позор!» и требовали отправить в отставку президента Майю Санду и премьера страны Наталью Гаврилицу. Выступающие на митинге обвинили правительство в коррупции и издевательстве над народом. Тарифы на газ и электроэнергию в 2022 году выросли почти в семь раз, а инфляция достигла рекордных 34 %.