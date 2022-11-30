«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов

Ахмед Челли забрасывает сеть в теплые воды Средиземного моря около тунисской островной деревни Керкенна. 10 лет назад снасти были набиты рыбой и осьминогами, которых он мог продать на местном рынке. Сегодня он вытаскивает только синих крабов, которые стали настоящим бичом для местных рыболовных угодий.

Ахмед Челли, рыбак:

Рыбак, который раньше забрасывал сеть, чтобы поймать рыбу или осьминога, теперь находит только синих крабов. То есть вместо того, чтобы ловить рыбу для получения дохода, он получает то, что перерезает его сети. Раньше я покупал 20 или 30 сетей и использовал их в течение 3-4 лет, что было выгодно, но из-за синего краба их хватает только на год.

Изменение климата и повышение температуры морской воды способствовали присутствию и размножению многих инвазивных видов, первоначальная среда обитания которых находится не в Средиземном море. Они пришли из других мест – таких как Красное море, Атлантический океан или Индийский. Угрожающие виды расселились и стали вытеснять местные.

Хамди Хачед, эколог:

Повышение температуры в Средиземном море очевидно. В июне прошлого года зарегистрированная температура морской воды была на 11 градусов выше обычной. Это означает резкое изменение температуры морской воды, которое так или иначе будет иметь последствия, поскольку мы знаем, что температура является биологическим ключом к размножению многих видов организмов, обитающих в море и даже на суше.