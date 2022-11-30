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«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов

30 ноября 2022 11:34
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Ахмед Челли забрасывает сеть в теплые воды Средиземного моря около тунисской островной деревни Керкенна. 10 лет назад снасти были набиты рыбой и осьминогами, которых он мог продать на местном рынке. Сегодня он вытаскивает только синих крабов, которые стали настоящим бичом для местных рыболовных угодий.

«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов-1

Ахмед Челли, рыбак:
Рыбак, который раньше забрасывал сеть, чтобы поймать рыбу или осьминога, теперь находит только синих крабов. То есть вместо того, чтобы ловить рыбу для получения дохода, он получает то, что перерезает его сети. Раньше я покупал 20 или 30 сетей и использовал их в течение 3-4 лет, что было выгодно, но из-за синего краба их хватает только на год.

«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов-4

Изменение климата и повышение температуры морской воды способствовали присутствию и размножению многих инвазивных видов, первоначальная среда обитания которых находится не в Средиземном море. Они пришли из других мест – таких как Красное море, Атлантический океан или Индийский. Угрожающие виды расселились и стали вытеснять местные.

«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов-7

Хамди Хачед, эколог:
Повышение температуры в Средиземном море очевидно. В июне прошлого года зарегистрированная температура морской воды была на 11 градусов выше обычной. Это означает резкое изменение температуры морской воды, которое так или иначе будет иметь последствия, поскольку мы знаем, что температура является биологическим ключом к размножению многих видов организмов, обитающих в море и даже на суше.

«Температура воды на 11 градусов выше обычной». Средиземноморская жара стала угрозой существования прибрежных районов-10

Быстрое потепление частично связано с тем, что Средиземное море является относительно мелководным и закрытым бассейном. Данные показывают, что общая температура воды сейчас в нем в среднем на 0,4 °C выше, чем 30 лет назад.

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