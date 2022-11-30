Один из крупнейших регионов Германии объявил финансовое ЧП из-за энергокризиса

Новости Германии. Из-за энергокризиса один из крупнейших регионов Германии Северный Рейн-Вестфалия вынужден был объявить чрезвычайное финансовое положение. На столь радикальные меры местные власти пошли из-за отсутствия денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На преодоление последствий кризиса требуется как минимум 5 миллиардов евро, которых в бюджете региона нет. Как заявил министр финансов федеральной земли, Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста стоимости газа и электричества, поскольку многие энергоемкие предприятия ФРГ расположены именно в этом регионе. Ранее мюнхенский Институт экономических исследований оценил динамику производственного роста в Северном Рейне-Вестфалии как худшую в сравнении с другими землями.