Шимпанзе впервые увидела своего ребёнка – трогательные кадры мамы с малышом

Трогательные кадры опубликовали работники зоопарка округа Седжвик в США. Так прошла встреча мамы с ее новорожденной дочкой: любовь с первого взгляда.

У шимпанзе возникли осложнения при родах. Ей делали кесарево. У малыша были проблемы с дыханием, поэтому медики ухаживали за ним в течение двух дней.