Шимпанзе впервые увидела своего ребёнка – трогательные кадры мамы с малышом

Трогательные кадры опубликовали работники зоопарка округа Седжвик в США. Так прошла встреча мамы с ее новорожденной дочкой: любовь с первого взгляда.
Трогательные кадры опубликовали работники зоопарка округа Седжвик в США. Так прошла встреча мамы с ее новорожденной дочкой: любовь с первого взгляда.
У шимпанзе возникли осложнения при родах. Ей делали кесарево. У малыша были проблемы с дыханием, поэтому медики ухаживали за ним в течение двух дней.
Поправившись, семья воссоединилась. Новорожденному дали кличку Кучеза, что на языке суахили означает «играть».
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