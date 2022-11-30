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Шимпанзе впервые увидела своего ребёнка – трогательные кадры мамы с малышом

30 ноября 2022 11:27
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Трогательные кадры опубликовали работники зоопарка округа Седжвик в США. Так прошла встреча мамы с ее новорожденной дочкой: любовь с первого взгляда.

Шимпанзе впервые увидела своего ребёнка – трогательные кадры мамы с малышом-1

У шимпанзе возникли осложнения при родах. Ей делали кесарево. У малыша были проблемы с дыханием, поэтому медики ухаживали за ним в течение двух дней.

Шимпанзе впервые увидела своего ребёнка – трогательные кадры мамы с малышом-4

Поправившись, семья воссоединилась. Новорожденному дали кличку Кучеза, что на языке суахили означает «играть».

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