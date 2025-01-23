В Киеве ждут, что союзники отправят в Украину 50 тыс. военных

Украинские официальные лица заявили, что для обеспечения безопасности границы в Украину может быть направлено около 40-50 000 иностранных солдат, причем потенциальные силы будут осуществлять патрулирование 1000-километровой линии фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал к оккупации страны западными военными, хотя и пояснил, что они не будут размещены в Киеве. Также Зеленский отметил необходимость создания армии численностью в один млн человек.

Бывший официальный сотрудник НАТО Камиль Гранд считает, что такие силы могла бы сформировать коалиция во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами.

Тем временем советники американского президента Дональда Трампа выступают за идею демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать военнослужащие европейских стран, а также «замораживания» нынешней линии фронта. Российские чиновники, однако, заявили, что замораживание конфликта неприемлемо для РФ, а президент Владимир Путин подчеркнул необходимость прочного мира и предоставления надежных гарантий безопасности.

В июне 2024 года Путин выступил с предложением мирного урегулирования, которое предусматривало прекращение огня, вывод украинских войск из оккупированных регионов, сохранение нейтрального положения Украины и отмену санкций в отношении России.