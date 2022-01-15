Сымитировали даже радость спортсменов. В Китае отрепетировали зимнюю Олимпиаду

Для большей реалистичности провели вручение наград и сымитировали даже радость спортсменов. Отдельно организаторы следят за антиковидными мерами: они будут строже, чем на летней Олимпиаде в Токио. В Пекине зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.