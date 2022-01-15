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Сымитировали даже радость спортсменов. В Китае отрепетировали зимнюю Олимпиаду

15 января 2022 16:01
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Новости Китая. В Пекине отрепетировали предстоящую Олимпиаду. Особое внимание уделили церемонии награждения призеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сымитировали даже радость спортсменов. В Китае отрепетировали зимнюю Олимпиаду-1

Для большей реалистичности провели вручение наград и сымитировали даже радость спортсменов. Отдельно организаторы следят за антиковидными мерами: они будут строже, чем на летней Олимпиаде в Токио. В Пекине зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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