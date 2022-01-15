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Грабежи в США. Взламывают десятки вагонов грузовых поездов и перепродают их содержимое

15 января 2022 15:58
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Новости США. Лос-Анджелес накрыла волна мародерства. Ежедневно в центре города грабители взламывают десятки вагонов грузовых поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Грабежи в США. Взламывают десятки вагонов грузовых поездов и перепродают их содержимое-1

От дешевых или тяжелых товаров мародеры отказываются. Берут лишь то, что можно легко перепродать. Тем не менее тысячи посылок никогда так и не дойдут до адресатов. Причиной таких налетов назвали смягчение законодательства. За подобные правонарушения с конца 2020 года, уплатив штраф, выйти на свободу можно уже через сутки.  

# Кража # Фотофакт

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