Грабежи в США. Взламывают десятки вагонов грузовых поездов и перепродают их содержимое

От дешевых или тяжелых товаров мародеры отказываются. Берут лишь то, что можно легко перепродать. Тем не менее тысячи посылок никогда так и не дойдут до адресатов. Причиной таких налетов назвали смягчение законодательства. За подобные правонарушения с конца 2020 года, уплатив штраф, выйти на свободу можно уже через сутки.