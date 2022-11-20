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В Казахстане начался подсчёт голосов на президентских выборах

20 ноября 2022 17:41
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Новости Казахстана. В Казахстане, где сегодня проходят внеочередные выборы президента, уже закрылись все избирательные участки, начался подсчет голосов. По предварительным данным, явка составила 67 %, что говорит о высокой электоральной активности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Казахстане начался подсчёт голосов на президентских выборах-1

За ходом выборов в Казахстане наблюдают и представители ЦИК Беларуси. Президент Казахстана избирается на один срок. Теперь это 7 лет, без права переизбрания. В электоральной гонке участвуют шесть кандидатов, среди них и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Для победы в первом туре нужно набрать 50 % голосов. Порога явки нет. По мнению экспертов, Токаева поддерживает большая часть избирателей.

# Выборы # Касым-Жомарт Токаев # Новости Казахстана # Фотофакт

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