Итоги саммита G-20. Поможет ли США прекратить огонь в Украине и как решат вопрос продовольственного кризиса?

В последнее время понятия безопасности и экономики идут плечом к плечу. Это подтвердили и итоги саммита «Большой двадцатки», который с 15 по 17 ноября прошел на Бали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чуть ли не всем миром обсуждали в первую очередь украинский вопрос. И – о чудо! – в итоговой резолюции впервые появились формулировки, что есть те, кто осуждает Россию. Это было предсказуемо, но есть и те, кто придерживается другой точки зрения. То есть постепенно баланс сил на планете меняется, может быть, не так быстро, как хотелось, но лед однозначно тронулся.

В целом многие эксперты считают, что G-20 могла бы стать площадкой для поиска решения украинского кризиса. Ведь «Большая двадцатка» – это не только западные страны. Это примерно 75 % населения и 85 % экономики мира. Вопрос лишь в том, насколько лидеры этих стран в состоянии договориться.