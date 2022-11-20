Итоги саммита G-20. Поможет ли США прекратить огонь в Украине и как решат вопрос продовольственного кризиса?
В последнее время понятия безопасности и экономики идут плечом к плечу. Это подтвердили и итоги саммита «Большой двадцатки», который с 15 по 17 ноября прошел на Бали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чуть ли не всем миром обсуждали в первую очередь украинский вопрос. И – о чудо! – в итоговой резолюции впервые появились формулировки, что есть те, кто осуждает Россию. Это было предсказуемо, но есть и те, кто придерживается другой точки зрения. То есть постепенно баланс сил на планете меняется, может быть, не так быстро, как хотелось, но лед однозначно тронулся.
В целом многие эксперты считают, что G-20 могла бы стать площадкой для поиска решения украинского кризиса. Ведь «Большая двадцатка» – это не только западные страны. Это примерно 75 % населения и 85 % экономики мира. Вопрос лишь в том, насколько лидеры этих стран в состоянии договориться.
Вот и председатель КНР на встрече с Джо Байденом намекнул, что Штаты могли бы помочь в прекращении огня в Украине, если бы согласовали важные темы. Этих переговоров многие ждали, но ждать от них много не пришлось. Заявления по итогам вышли очень холодными. Байден сказал, что Штаты «продолжат активно соперничать с Китаем», правда, не доводя до конфликта, а Вашингтон и Пекин должны поддерживать «каналы связи». Ну тут вся соль в тесных торговых контактах США и Китая. В КНР вынесено много американских производств. А США – это основной рынок сбыта для Поднебесной. И если эту систему обвалить, победивших не будет, на что и намекнул лидер КНР.
Вообще, как подчеркивал президент Индонезии, встреча на Бали – это не площадка «для решения вопросов безопасности», но эти проблемы несут серьезные последствия. Взять тот же продовольственный кризис. Он стал одной из главных тем саммита. Зерновая сделка обсуждалась как в кулуарах, так и с высоких трибун. И хотя к чему-то прийти не удалось, хотя бы появилось четкое понимание, что в итоге установление мира невозможно без отмены некоторых санкций.