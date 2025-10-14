Один из крупнейших за год протуберанцев оторвался от Солнца – чего ждать на Земле

В ночь на 14 октября от Солнца отделился крупный протуберанец, который в течение нескольких дней наблюдался на восточном краю звезды. Об этом пишет РИА Новости.

Он постепенно смещался в сторону Земли, но в конечном итоге его траектория прошла между Меркурием и нашей планетой, не затронув ни одну из них.

По мнению экспертов, если бы выброс произошел позже, он мог бы врезаться в Землю – сначала краем, а затем и напрямую. Сейчас плазменное образование уже удалилось от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров.

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