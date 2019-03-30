Насколько тихим выдался «День тишины» в Украине накануне президентских выборов? Репортаж СТВ из Киева

Новости Украины. Агитация запрещена, но есть нюансы. В Украине сегодня «День тишины» накануне президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день любые агитационные мероприятия, размещение рекламных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещено. Да и градус политизированности избирательного процесса и без того зашкаливает. Настолько ли тихим выдался «День тишины» знает корреспондент СТВ Александр Добриян.

Суббота – официальный «День тишины». С улиц исчезли лица кандидатов, но остались глаголы. К переменам призывают плакаты оппозиционерки Юлии Тимошенко. Узнаваемы и цвета кампании действующего президента: Петр Порошенко призывает «думать». Но глагол – не агитация, а значит законно.

Иван Варченко, советник министра МВД Украины:

Мы напоминаем о "Дне тишины", который есть в украинском законодательстве. В "День тишины" нельзя агитировать. В том числе нельзя агитировать граждан на улице. А тем более в средствах массовой информации.

Не должно быть агитации в телеэфире. Ее и так за минувший месяц было через край. Как говорится, «из каждого чайника». Но в эфире телеканала «1+1» в вечерний прайм-тайм сразу 4 часа передач производства студии «Квартал-95».

Телезрителей ждет традиционно острая политическая сатира в исполнении Владимира Зеленского и его команды. Юридически это тоже не агитация, но уж очень на нее похоже. Вадим Карасев, политолог:

Одна из технологий – это демонстрация телепродукта, полного аллюзий. Всё понятно в нём будет. Но с точки зрения закона, никаких нарушений нет. Ну вот такие изобретательные сегодня политические технологии. Но они не противозаконные. Так же как и плакаты с надписью «Думай».

Действующий президент Украины Петр Порошенко уже объявил о своем намерении подать в суд на телеканал «1+1» подконтрольный оппозиционно настроенному олигарху Игорю Коломойскому. Петр Порошенко назвал телеканал «орудием грязных политических технологий и черного пиара».

Накануне в эфире «плюсов» был озвучен ряд обвинений в адрес действующего президента. Людмила Жайворонок на черный пиар внимание не обращает. Для нее Петр Порошенко просто избиратель, 31 марта утром она лично выдаст ему тот самый рекордный бюллетень.

Людмила Жайворонок, заместитель председателя участковой избирательной комиссии по выборам президента Украины:

Это не только мой избиратель. Но еще и мой сосед. Я знаю его лично. И знаю, что не все ожидаемое исполняется. Надеемся, ждем и думаем: будут изменения. А изменения должны быть. Ну вы же знаете. Первое, что надо, это мир. Все мы молимся за это. На первое место ставлю прекращение войны.