Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз

Новости Великобритании. В одной из британских клиник у пожилой женщины в глазу были обнаружены 27 контактных линз. 67-летнюю женщину беспокоила катаракта.

Однако во время осмотра офтальмолог обнаружила на глазном яблоке 27 слоев контактных линз, которые пенсионерка накопила за 35 лет.