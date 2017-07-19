Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз

Новости Великобритании. В одной из британских клиник у пожилой женщины в глазу были обнаружены 27 контактных линз. 67-летнюю женщину беспокоила катаракта.
Однако во время осмотра офтальмолог обнаружила на глазном яблоке 27 слоев контактных линз, которые пенсионерка накопила за 35 лет.
Стоит отметить, что женщина считала: причиной жжения в глазу и других неприятных ощущений являются возрастные изменения. Офтальмолог за несколько дней удалила инородные тела из глаза, и пенсионерка призналась, что ее зрение улучшилось.
Как отмечала врач, проводившая осмотр, «ранее ни один из наших врачей в своей практике не видел такого. Все контактные линзы были слеплены вместе. Это была одна большая масса. Мы были действительно удивлены, что пациент ее не заметил, потому что она вызывала раздражение».
Правда ли, что очки улучшают зрение, а линзы нет – здесь подробнее.