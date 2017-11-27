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27 ноября в Москве в Концертном зале имени Чайковского простятся с Дмитрием Хворостовским

27 ноября 2017 07:26
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Новости России. Мир прощается с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида пройдет сегодня в Москве в Концертном зале имени Чайковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Хворостовский. На сцене и за кулисами

27 ноября в Москве в Концертном зале имени Чайковского простятся с Дмитрием Хворостовским -1

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

Прах певца разделят на две капсулы. Одну захоронят в российской столице, другую в Красноярске – на родине артиста. Такова была воля Хворостовского. Соболезнования его семье продолжают поступать со всех концов света. Слова поддержки выразили мировые оперные звезды.

«Мир потерял еще одного гения»: коллеги скорбят о смерти певца

В память о великом баритоне во многих странах пройдут концерты. Народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после тяжелой болезни.

# Фотофакт # Некролог

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