27 ноября в Москве в Концертном зале имени Чайковского простятся с Дмитрием Хворостовским

Новости России. Мир прощается с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида пройдет сегодня в Москве в Концертном зале имени Чайковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прах певца разделят на две капсулы. Одну захоронят в российской столице, другую в Красноярске – на родине артиста. Такова была воля Хворостовского. Соболезнования его семье продолжают поступать со всех концов света. Слова поддержки выразили мировые оперные звезды.

В память о великом баритоне во многих странах пройдут концерты. Народный артист России Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после тяжелой болезни.