Почему американцы выбрасывают продукты на 165 млрд долларов в год?

Новости США. Американцы ежегодно выбрасывают до 40 % покупаемых продуктов – на 165 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американцы ежегодно выбрасывают до 40 % покупаемых продуктов – на 165 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, дорогостоящая проблема возникла из-за путаницы в маркировке сроков годности. Так, например, одни даты реализации созданы для продавцов, но покупатели ошибочно принимают их за истекший срок.
В мусорку из-за этого идут порядка 72 миллионов тонн еды ежегодно. Ожидается, что новую систему маркировки, которая поможет решить проблему, начнут использовать с июня будущего года.