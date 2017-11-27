Почему американцы выбрасывают продукты на 165 млрд долларов в год?

Новости США. Американцы ежегодно выбрасывают до 40 % покупаемых продуктов – на 165 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, дорогостоящая проблема возникла из-за путаницы в маркировке сроков годности. Так, например, одни даты реализации созданы для продавцов, но покупатели ошибочно принимают их за истекший срок.