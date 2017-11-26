Прямой эфир

«Полина не предала своё предназначение»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения»

26 ноября 2017 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Победительницей конкурса детское «Евровидение», которое проходило в Грузии, стала участница из России Полина Богусевич.

Девушке 14 лет. Она исполнила песню «Крылья» о том, что «в мире, где царит любовь, нет места жестокости...». Песня исполняется на двух языках – русском и английском.

«Полина не предала своё предназначение»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения»-1

Фото: instagram.com/polina_bogusevich

Полина является ученицей Академии популярной музыки Игоря Крутого. Исполнительница принимала участие в шоу «Голос. Дети», где ее наставником был Дима Билан. За полчаса до объявления результатов он в соцсетях пожелал удачи Полине.

Дима Билан:
Полина была в моей команде абсолютной вокалисткой, которой поддавалось очень многое из репертуара больших исполнительниц и артистов, тот самый эффект wow на слепых был ярчайшим моментом программы «Голос. Дети»!!! Как все-таки здорово, когда понимаешь, что артист – Полина не предала своё предназначение, а идёт уверенными шагами вперёд к победе!!!! Есть, Полина, в тебе этот дух, и когда он – это часть характера. Путь важнее всего, а не константа!!! 

«Полина не предала своё предназначение»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения»-4

Фото: instagram.com/polina_bogusevich

Белорусская участница – 14-летняя Хелена Мерааи заняла пятое место.

Рита Дакота об исполнительнице: Хелена – это стихия, это космос, это сила…

# Фотофакт # Дима Билан # Полина Богусевич

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный взрыв прогремел в Китае: есть погибшие
26 ноября 2017 12:06

Мощный взрыв прогремел в Китае: есть погибшие

В Грузии 27 ноября объявлен днем траура по погибшим в Батуми
26 ноября 2017 11:38

В Грузии 27 ноября объявлен днем траура по погибшим в Батуми

Пожар в отеле Грузии: новые подробности
25 ноября 2017 17:57

Пожар в отеле Грузии: новые подробности