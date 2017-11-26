«Полина не предала своё предназначение»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения»

Девушке 14 лет. Она исполнила песню «Крылья» о том, что «в мире, где царит любовь, нет места жестокости...». Песня исполняется на двух языках – русском и английском.

Полина является ученицей Академии популярной музыки Игоря Крутого. Исполнительница принимала участие в шоу «Голос. Дети», где ее наставником был Дима Билан. За полчаса до объявления результатов он в соцсетях пожелал удачи Полине.

Дима Билан:

Полина была в моей команде абсолютной вокалисткой, которой поддавалось очень многое из репертуара больших исполнительниц и артистов, тот самый эффект wow на слепых был ярчайшим моментом программы «Голос. Дети»!!! Как все-таки здорово, когда понимаешь, что артист – Полина не предала своё предназначение, а идёт уверенными шагами вперёд к победе!!!! Есть, Полина, в тебе этот дух, и когда он – это часть характера. Путь важнее всего, а не константа!!!