Состояние стабильное, соответствует перенесенной операции: белорусские хирурги удалили опухоль у 10-летней сирийской девочки

Новости Беларуси. Она прилетела в Беларусь на оздоровление вместе с группой детей из Сирии. Опухоль у одной из девочек обнаружили случайно, при медицинском обследовании, которое, к слову, проходили все ребята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По согласованию с сирийской стороной юную пациентку прооперировали в РНПЦ детской онкологии. Довольно сложная операция длилась несколько часов. Состояние ребенка сейчас медики оценивают как стабильное. 25 августа малышку навестили министр здравоохранения Беларуси и сирийский министр труда и социальных вопросов.

Рима аль-Кадери, министр социальных вопросов и труда Сирии:

Сначала я опасалась увидеть на лице девочки страх или переживание. Увидев ее, поняла, что у нее все хорошо. Видно, насколько о ней заботились, что была оказана необходимая медицинская помощь. Мы очень благодарны Беларуси и Президенту Александру Лукашенко за внимание, его личную поддержку сирийским детям. Наша дружба только укрепляется. Я думаю, что нынешняя ситуация будет играть огромную роль в совместном сотрудничестве в сфере здравоохранения. А девочка будет чувствовать, что у нее сирийско-белорусская семья.