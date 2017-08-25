Состояние стабильное, соответствует перенесенной операции: белорусские хирурги удалили опухоль у 10-летней сирийской девочки
Новости Беларуси. Она прилетела в Беларусь на оздоровление вместе с группой детей из Сирии. Опухоль у одной из девочек обнаружили случайно, при медицинском обследовании, которое, к слову, проходили все ребята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По согласованию с сирийской стороной юную пациентку прооперировали в РНПЦ детской онкологии.
Довольно сложная операция длилась несколько часов. Состояние ребенка сейчас медики оценивают как стабильное. 25 августа малышку навестили министр здравоохранения Беларуси и сирийский министр труда и социальных вопросов.
Рима аль-Кадери, министр социальных вопросов и труда Сирии:
Сначала я опасалась увидеть на лице девочки страх или переживание. Увидев ее, поняла, что у нее все хорошо. Видно, насколько о ней заботились, что была оказана необходимая медицинская помощь. Мы очень благодарны Беларуси и Президенту Александру Лукашенко за внимание, его личную поддержку сирийским детям.
Наша дружба только укрепляется.
Я думаю, что нынешняя ситуация будет играть огромную роль в совместном сотрудничестве в сфере здравоохранения. А девочка будет чувствовать, что у нее сирийско-белорусская семья.
Артур Шиманский, заведующий операционным блоком РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Операция была достаточно стандартная. Мы специализируемся на опухолях этой локализации, таким образом все, что от нас зависело, мы сделали. Учитывая характер операции, сейчас состояние девочки стабильное, соответствует перенесенной операции.
Должно быть все хорошо.
Напоминаем, 80 детей из Сирии по приглашению Александра Лукашенко прилетели в Беларусь на оздоровление. Они отдыхают в детских лагерях «Родничок» и «Зубренок». За две недели, что они уже находятся здесь, ребята побывали в музеях, аквапарке и белорусских замках.