В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху

Ожесточенными столкновениями с полицией закончилась масштабная антиправительственная акция в Иерусалиме. Несколько тысяч человек прошли маршем от здания парламента до штаб-квартиры премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израильтяне требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС.

Сегодня тысячи людей покинули дома и работу, чтобы выйти на улицу. Чтобы собраться здесь и сказать правительству: договорись сейчас, другого шанса не будет. Сейчас нельзя терять ни минуты, ни секунды. Потому что с нашими друзьями, знакомыми и соседями, которые оказались в заложниках, каждую секунду может случиться что-то страшное.