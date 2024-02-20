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В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху

20 февраля 2024 08:02
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Ожесточенными столкновениями с полицией закончилась масштабная антиправительственная акция в Иерусалиме. Несколько тысяч человек прошли маршем от здания парламента до штаб-квартиры премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС.

В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху-1

Сегодня тысячи людей покинули дома и работу, чтобы выйти на улицу. Чтобы собраться здесь и сказать правительству: договорись сейчас, другого шанса не будет. Сейчас нельзя терять ни минуты, ни секунды. Потому что с нашими друзьями, знакомыми и соседями, которые оказались в заложниках, каждую секунду может случиться что-то страшное.

В Иерусалиме демонстранты пикетировали офис Нетаньяху-4

На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции. Однако несмотря на все их усилия люди отказывались расходиться и продолжали пикетировать офис премьера. Акции протеста с требованием как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить всех заложников, не утихают с конца прошлого года.

# Акции протеста # Новости Израиля

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